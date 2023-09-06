CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem'in yaşamını yitiren yeğeni Turan Ulaş için taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem'in yaşamını yitiren yeğeni Turan Ulaş için taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, geçen ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Öktem'in yeğeni Turan Ulaş için aileye ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.