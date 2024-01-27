AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'yı Hizmetlerle Donatacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle donatacağız" dedi.

Turgut Altınok, Etimesgut ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, MHP ilçe yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ve muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Etimesgut'un 616 bin nüfusuyla birçok vilayetten büyük olduğunu söyleyen Altınok, ilçenin Bağlıca semtine metroyu getireceklerini söyleyerek, "Şu anki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya ne söz verdi? '58 kilometre Ankara'ya 5 yılda metro yapacağım' dedi. 58 kilometreyi bırakın, Ankara'da 5 santim yaptığı metro yoktur ama biz yapacağız. Ulaştırma Bakanımız ile oturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Havaalanı metrosunu Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız ve başkentimize kazandıracağız. Başka metro hatlarımız da var, bağlantı yollarımız, çevre yollarımız inşallah bunları yapacağız. Büyükşehir imkanlarımız, hükümet imkanlarımız, Ankara çok şey kazanacak" dedi.

'HER KESİME SOSYAL PROJELERİMİZ VAR'

Altınok, belediye başkanının şehrin geleceğini de yönettiğini belirterek, "Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur, 5 yılı boş. Diyor, 'Bizim mega projemiz yok, bizim büyük projemiz yok'. Burası Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Başkenti yöneten belediye başkanı diyor ki; 'Benim başkente değer katacak bir tane vizyon projem yok' diyor. 'Yardım yaptık' diyor. Yardım lafı yanlış bir laftır. Hiç kimseye sadaka vermiyorsunuz. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsunuz. Bugün ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimizin saçlarındaki, sakallarındaki, ak ellerindeki, nasır yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye, bize hizmet vardır. Başımızın tacıdır. Allah nasip ederse sosyal projelerimiz var. Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'da. Altınok söylerse yapar. Her kesime sosyal projelerimiz var. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Tarımın başkenti Ankara, kendi kendine yeten bir Ankara. Tarımda ihracat yapan bir Ankara. Bunu yapacağız inşallah" diye konuştu.

'ANKARA'MIZIN HEBA OLAN 5 YILINI TELAFİ ETMELİYİZ'

Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçiminin kentin, mahallenin seçimi olduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda da 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır' diyenlerin seçimi. Öyle seçimden seçime milliyetçilik yok. Bir taraftan ülkeyi yıkmak isteyenlerle yan yana, kol kola olacaksınız; sonra da 'Ben milliyetçiyim' diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Kimse makam, mevki için bu değerleri istismar etmemeli. Herkesin başkanı olamadı maalesef, olamadı. Hepimizin başkanı olamadın. Bize tamamen ayrımcılık yaptın, bizleri engelledin. Daha önceki belediye başkanlarımıza büyükşehir belediyesi tarafından verilen bütün makineleri aldın, hepsini çektin. Belediyeler arasında ayrımcılık yaptın. Fakat biz bu ayrımcılığı yapmayacağız. Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Bütün Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle donatacağız. Cumhur İttifakı'nın adayıyız biz. 31 Mart akşamı inşallah şehirlerimiz kazansın, kentlerimiz kazansın, kendimiz kazanalım, çocuklarımız kazansın, torunlarımız kazansın. Ankara'mızın heba olan 5 yılını telafi etmeliyiz. Hepimizin üzerine düşen görevler var" ifadelerini kullandı.