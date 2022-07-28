Trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı - Haberler

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Trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı

Ankara'da trafik nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

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Ankara'da trafik nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi'nde sabah saatlerinde otomobille seyreden A.K. ve C.K. adlı kardeşler, yol kenarında bir işletmeye ekmek indiren fırıncılar ile yolu daralttıkları gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve C.K, yanlarındaki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı.

O sırada caddeden geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kavga eden iki gruba müdahale ederek, A.K. ve C.K. kardeşleri gözaltına aldı.

Yapılan ilk kontrolde alkollü oldukları tespit edilen 2 şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan pompalı tüfekle ateş açılma anı, çevrede bulunan bir vatandaşa ait cep telefonunun kamerasına yansıdı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Etimesgut Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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