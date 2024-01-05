Etimesgut'ta silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayarak kaçan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçekapı Mahallesi'nde silahla yaralanan S.T'nin hastaneye getirildiği ihbarı üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, aile içi mesele nedeniyle yaşandığı tespit edilen olayın şüphelisi A.G, ruhsatsız silah ve silaha ait beş mermiyle yakalandı.