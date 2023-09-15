Menemen FK, Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Müsabaka Menemen İlçe Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında yarın Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Menemen FK, 4 puanla ligde 10. sırada yer alırken, Etimesgut ise 1 puanla 18. basamakta bulunuyor. Öte yandan karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Yalçın Taşkınfurat yönetecek. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor