Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet - Haberler

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynanacak olan şampiyonluk maçına tüm taraftarları davet etti.

Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 12 Haziran Pazar günü Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynanacak olan şampiyonluk maçına tüm Gazianteplileri davet ederek "Şampiyonluk kupasını birlikte kaldıralım" dedi. Karşılaşmada tribünleri doldurulması için çağrıda bulunan Başkan Tahmazoğlu, "Sezon başından bu yana takım olarak çok iyi maçlar çıkardık. Bu hafta sezonun son maçını Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynayacağız. 12 Haziran Pazar günü saat 10.30'da Akkent Spor Köyü'nde oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Şampiyonluk sevincini tüm ilçe halkımız ile birlikte yaşamak istiyoruz. Onların desteği ile bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak, kupayı birlikte kaldıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor