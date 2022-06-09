Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başkan Tahmazoğlu'ndan ampute maçına davet

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynanacak olan şampiyonluk maçına tüm taraftarları davet etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynanacak olan şampiyonluk maçına tüm taraftarları davet etti.

Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 12 Haziran Pazar günü Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynanacak olan şampiyonluk maçına tüm Gazianteplileri davet ederek "Şampiyonluk kupasını birlikte kaldıralım" dedi. Karşılaşmada tribünleri doldurulması için çağrıda bulunan Başkan Tahmazoğlu, "Sezon başından bu yana takım olarak çok iyi maçlar çıkardık. Bu hafta sezonun son maçını Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile oynayacağız. 12 Haziran Pazar günü saat 10.30'da Akkent Spor Köyü'nde oynanacak olan karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Şampiyonluk sevincini tüm ilçe halkımız ile birlikte yaşamak istiyoruz. Onların desteği ile bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak, kupayı birlikte kaldıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Etimesgut Şahinbey gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title