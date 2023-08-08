Ankara'da yasa dışı silah satışı operasyonu

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yasa dışı silah satışı yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, A.K. isimli şüphelinin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde silah satışı yapacağı bilgisine ulaşıldı. 7 Ağustos saat 18.30'da Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda A.K. isimli şüphelinin üzerinde 3 adet 9 milimetre çapında, 2 adet ise 7.65 milimetre çapında toplamda 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.