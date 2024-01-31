Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 630 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 630 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekibinin Eryaman bölgesinde bir şahsın çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslara uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan kişinin F.Y. isimli şahıs olduğu, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan şahsın ikameti ve çevresinde çoğunlukla yabancı uyruklu şahıslarla olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. F.Y., uyuşturucu madde ticaretini gerçekleştirdiği esnada polis ekiplerince suçüstü yapılarak yakalandı. Polis ekiplerince şahsın ikametinde ve H.A. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda toplamda 630 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas teraziyle suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 205 Türk Lirası ile 204 dolar para ele geçirildi. F.Y. ve H.A. isimli şahıslar gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece F.Y isimli şahıs tutuklandı. - ANKARA