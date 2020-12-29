Bakan Pekcan: "STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İmzaların atılması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı.