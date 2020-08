Bakan Kasapoğlu'ndan YKS tercih sürecindeki milli sporculara önemli hatırlatma Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YKS tercih sürecinde olan milli sporcuların 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı' çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrencilerin tercih sürecinin 6 Ağustos 2020 itibariyle başladığını dile getirerek, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların 52 vakıf üniversitesi ile imzaladıkları mutabakat çerçevesinde tam burslu okuyabileceklerini hatırlattı.

"Milli sporcularımızın bunun için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda 19 no ile yer alan maddeyle ilgili duyuruya bakmaları yeterli olacak" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız bütün detaylara söz konusu kılavuz üzerinden ulaşabilir" mesajını verdi.Bakan Kasapoğlu, vakıf üniversiteleriyle yapılan mutabakatla birlikte Türk sporu için tarihi bir gelişme yaşandığını dile getirerek, "Milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Toplamda 52 vakıf üniversitesinde milli sporcularımız, ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuştu" dedi."SPORCULARIMIZIN 'OKUL MU, SPOR MU?' TEREDDÜTLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BERTARAF ETMİŞ OLACAĞIZ"Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. İnşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz" diye konuştu."SPOR KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ""Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız" diyen Bakan Kasapoğlu, 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı', sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir. Ben bu vesileyle, bizlerle beraber olan 52 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.BAKANLIK BELGESİYLE BURS VERİLEBİLECEKİmzalanan mutabakat metni çerçevesinde, sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vereceği belgeyle yüzde 100 eğitim bursu alabilecek.52 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt etti.HANGİ MİLLİ SPORCULAR TAM BURS İMKANINDAN FAYDALANABİLECEK?Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcuların söz konusu vakıf üniversitelerine 2020- YKS sonucuna göre yerleşmeleri halinde ilgili vakıf üniversitesi tarafından yüzde 100 öğretim ücreti indirimi yapılacak. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili üniversiteden ulaşılabilecek.ALANLAR: 1.Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular2.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular3.Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile mutabakat metni imzalayan 52 vakıf üniversitesi ise şöyle: "Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi,Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi,Altınbaş Üniversitesi,Ankara Medipol Üniversitesi,Antalya Akev Üniversitesi,Antalya Bilim Üniversitesi,Atılım Üniversitesi,Avrasya Üniversitesi,Bahçeşehir Üniversitesi,Beykent Üniversitesi,Beykoz Üniversitesi,Bezmialem Vakıf Üniversitesi,Biruni Üniversitesi,Çağ Üniversitesi,Çankaya Üniversitesi,Demiroğlu Bilim Üniversitesi,Doğuş Üniversitesi,Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,Fenerbahçe Üniversitesi,Hasan Kalyoncu Üniversitesi,Işık Üniversitesi,İbn Haldun Üniversitesi,İstanbul Arel Üniversitesi,İstanbul Aydın Üniversitesi,İstanbul Esenyurt Üniversitesi,İstanbul Gedik Üniversitesi,İstanbul Gelişim Üniversitesi,İstanbul Kent Üniversitesi,İstanbul Kültür Üniversitesi,İstanbul Medipol Üniversitesi,İstanbul Okan Üniversitesi,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,İstanbul Ticaret Üniversitesi,İstinye Üniversitesi,İzmir Ekonomi Üniversitesi,İzmir Tınaztepe Üniversitesi,Kadir Has Üniversitesi,Kapadokya Üniversitesi,Koç Üniversitesi,KTO Karatay Üniversitesi,Lokman Hekim Üniversitesi,Maltepe Üniversitesi,Nişantaşı Üniversitesi,Nuh Naci Yazgan Üniversitesi,Özyeğin Üniversitesi,Piri Reis Üniversitesi,Sabancı Üniversitesi,TED Üniversitesi,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Toros Üniversitesi,Türk Hava Kurumu Üniversitesi,Ufuk Üniversitesi."

