Terme Belediye Başkanı YKS dereceye giren öğrencilere altınla ödül verdi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ilçede ilk 3'e giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.

Eğitime ve gençlere değer veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, YKS-2023'de ilçede dereceye giren 3 öğrenciyi, öğretmenleri ve aileleri birlikte belediyede misafir etti. Öğrencilere çeşitli ödüller veren Başkan Kılıç, başarılarının devamını diledi.

"En büyük gücümüz sizsiniz"

Genç nesillerin gelecekteki hayatını şekillendirme konusunda önemli bir dönemeç olan YKS'nin sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kılıç, "Siz gençlerin gözündeki ışık yolumuzu aydınlatıyor. Sizin eğitim aşkınız bizi heyecanlandırıyor. Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Terme Belediyesi olarak eğitimde, sporda, sanatta, kültürel ve sosyal aktivitelerde her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen ziyarette dereceye giren öğrencilerle birlikte Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğretmenler ve veliler de hazır bulunurken, Başkan Kılıç, dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi. - SAMSUN