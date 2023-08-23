Depremde kaybettiği arkadaşının hedefini gerçekleştiren Esma, tıp fakültesini kazandı

YKS'de dereceye giren ve İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin tanıtıldığı basın toplantısı üniversitenin Güney Kampüsü'nde düzenlendi. Toplantıda öğrenciler, kendilerini tanıtarak yaşadıkları süreçleri aktardı. Onları başarıya götüren adımları paylaşan öğrenciler hayatlarının bu yeni döneminde kendilerini bekleyen yolları güzel bir şekilde yürüyeceklerini belirtti.

"SON AYLARDA ÇALIŞMALARIMI DAHA DA ARTIRARAK BU BAŞARIYI ELDE ETTİM"

6 Şubat depremlerine Kahramanmaraş'ta yakalanan ve evlerinin hasar alması sonrası taşındıkları Adana'da sınava hazırlanarak ek puanla TYT birincisi olan Esma Koçoğlu ise depremin kendisini çok olumsuz etkilediğini söyledi. Depremde sınıf arkadaşının vefat ettiğini ifade eden Koçoğlu şöyle dedi:

"Liseyi Kahramanmaraş'ta okudum. 9'uncu sınıftan itibaren düzenli çalışan birisiydim, hocalarımla sürekli iletişim halindeydim. 9 ve 10'uncu sınıfta konu açısından bir eksiğim yoktu, 11'inci sınıfta da çalışmalarıma aynı şekilde devam ettim. 12'nci sınıfın 2'nci döneminde ise depremden dolayı çalışmalarıma bir süre ara vermek durumunda kaldım. Fakat öncesinde yeterince çalıştığım için bu eksikliği gidermem daha kolay oldu. Sınava kalan son aylarda ise çalışmalarımı daha da artırarak bu başarıyı elde ettim. Derslere dönmem de açıkçası hem öğretmenlerimden aldığım psikolojik destek hem de kendi hedefime aşırı kitlenmem etkili oldu. Depremden sonra evimiz ağır hasar aldı. Bu yüzden depremden 2 gün sonra Adana'ya geçtik. Orada bir süre tanıdıklarımızla kaldık, Adana'da doğduğum için ortam çok yabancı değildi. Bu yüzden alışmam daha kolay oldu. Sınıfımdan vefat eden arkadaşım da Tıp Fakültesi istiyordu. O gerçekleştiremese de ben hem onun adına hem de kendi adıma bu hedefi gerçekleştirmek istedim" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ İLERİYE VE MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Eşit ağırlık alanında Türkiye 1'incisi, sayısalda ise Türkiye 50'ncisi olan Emre Ekici, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini belirtti. Ekici, "Ders çalışırken belli bir üniversite ya da bölüm hedefim yoktu. Sadece kendimin en iyi versiyonuma ulaşmak ve kendi potansiyelimi gerçekleştirmek için çalışıyordum. Sınava hazırlanacak arkadaşlarıma en büyük tavsiyem ise nasıl daha iyi öğrendiklerini kavramaları olur. Biz bu üniversiteye geldik ve ilk 100'den öğrenciler olarak fakültemizi ilk 30'la kapattık. Türk gençliği olarak bizler damarlarımızda mevcut olan asil kanla 2'nci yüzyılında ülkemizi ileriye ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

REKTÖR CERAN: GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI MEDİPOL'DE YETİŞECEK

YKS şampiyonları, düzenlenen basın toplantısında, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç'un yaptığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran, Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin Medipol'ü tercih ettiğini söyledi. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin başarılı öğrencileri yetiştirmenin yanı sıra donanımlı altyapısıyla bilgiyi bizzat ürettiğini vurgulayan Ceran şöyle dedi:

"Seçkin öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesi sorumluluğumuzu artırıyor. YKS'yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerimize, Mütevelli Heyetimizin desteği ile tam burslu eğitim vermekle kalmıyor, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD'de yine tam bursla sağlıyor ve Harvard-MIT gibi dünyanın en prestijli okullarında staj yapma ve gözlemci olma hakkı sunuyoruz. Tüm bunlarla amacımız; araştırmacı doktor ve bilim insanı yetiştirmek, böylece yarının Aziz Sancar'larının ortaya çıkmasına vesile olabilmek. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getireceğiz."

5 YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ'Nİ TERCİH ETTİ

10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi ilk 30'da tamamlayan adaylardan kabul eden Medipol Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) bu sene de 'En Yüksek Taban Puana Sahip Fakülte' olarak öne çıktı. 2023 YKS'de AYT sayısal birincisi Namık Emre Acar, AYT eşit ağırlık 1'incisi Emre Ekici, TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincileri Dilara Altundağ ve Sude Filiz Eren ile ek puanla TYT birincisi olan Esma Koçoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih etti. 5 Türkiye birincisinin yanı sıra Türkiye 6'ncısı Emirhan Başer, 11'incisi Serra Aygın, 12'ncisi Atanur Uludağ (ek puan), 14'üncüsü Feyzanur Kırlak (ek puan), 16'ncısı Ebrar Özyalvaç, 26'ncısı Zeynep Öz ve 30'uncusu Zeynep Karakoca; İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Ayrıca Türkiye 41'incisi Ensar Kocabıyık, 58'incisi Utkan Demirli, 60'ıncısı Yusuf Bolluk, 70'incisi Şeyma Komi, 73'üncüsü Alperen Öztürk, 79'uncusu Mehmet Yasin Dede, 81'incisi Özgenur Korkmaz, 90'ıncısı Esat Eren Dereoğlu ve 91'incisi Barış İrdem de üniversitede eğitim görecek.