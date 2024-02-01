TYT-AYT sınav ücretleri ne kadar oldu? 2024 YKS son başvuru tarihi ne zaman?

TYT- Ayt sınav ücretleri ne kadar oldu? 2024 YKS son başvuru tarihi ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. YKS'ye girecek adaylar için başvurular başlarken ÖSYM, tek oturum sınav ücretini açıkladı. TYT- Ayt sınav ücretleri ne kadar oldu? 2024 YKS son başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

TYT-AYT SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları başladı.

Sınava başvuracaklar her oturum için 295 TL ödeme yapacak. 3 oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödemek zorunda kalacak.

2024 YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğle sonrası oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Adaylar sınava başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında yapabilecek. Sınavın her oturumu için sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi. Üç oturuma da katılacak adaylar 885 TL ödeyecek.

YKS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, başvurularını bugün saat 12.15'ten itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi 2024- YSK Kılavuzu'ndan ve ÖSYM'nin internet sitesinden alınabilecek.