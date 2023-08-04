Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen Tercih ve Tanıtım Günleri'nde 1150 öğrenci faydalandı

Çorlu Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih hizmeti verdi. 14 üniversite, özel okul ve kurs merkezinin katılımıyla düzenlenen Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri'nden 1150 öğrenci faydalandı.

Çorlu Belediyesi tarafından 14 üniversite, özel okul ve kurs merkezinin katılımıyla düzenlenen ' Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri'nden 1150 öğrenci faydalandı.

Çorlu Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilere tercih hizmeti verdi.

14 üniversite, özel okul ve kurs merkezinin katılımıyla düzenlenen Çorlu Tercih ve Tanıtım Günleri'nden 1150 öğrenci faydalanırken, proje kapsamında; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Özel Trakya Koleji, Çorlu Denklem Kurs, Çorlu Birey Özel Öğretim Kursu, Çorlu Çözüm Kurs Merkezi, Çorlu Fen Bilimleri Gold ve Doğru Cevap Kurs Kişisel Gelişim Kursu, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda gençlerin doğru tercih yapabilmeleri ve üniversiteleri yakından tanıyabilmeleri için bilgilendirmelerde bulundu.