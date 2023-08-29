Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, YKS dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'de eşit ağırlık alanında il birincisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Hayrunnisa Karadoğan ile sözel alanında il birinciliğini elde ederek Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü kazanan Nesrin Çetintaş, Asya'yı ziyaret etti.

Okul müdürü Ersin Çetin, müdür yardımcıları Bayram Güler ve İhsan Demir'in hazır bulunduğu ziyarette Asya, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulunan Asya, "YKS'de kendi alanlarında il birincisi olarak bizleri gururlandıran kızlarımızı ve onların yetişmesinde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi belediyemizde ağırlayarak tebrik ettik. Rabbim evlatlarımızın başarılarını daim, bahtlarını güzel eylesin." ifadelerini kullandı.