Milli Eğitim Bakanı, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplandı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda, yeni müfredat taslağı değerlendirilirken; Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda alınan tedbirler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın yürüttüğü eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere bakan yardımcıları ve genel müdürlerin de katılımıyla 81 ilin milli eğitim müdürüyle Ankara'da bir araya geldi. Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Otelinde yapılan toplantıda, kamuoyunun görüş ve önerilene sunulan yeni öğretim programı taslağı olmak üzere tarihleri yaklaşan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin alınan ve alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Tekin, söz konusu sınavlarda çıkacak tüm soruların Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatındaki kazanımlardan oluştuğunu hatırlatarak öğrenci ve velilerin bu yönde bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tekin, Bakanlığın eğitim politikalarıyla ilgili yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken göreve geldiği günden itibaren hayata geçirilen projelerin hassasiyetle takip edilmesini istedi. Tekin, eğitim öğretim yılı başında alınan kararları da hatırlatarak öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili aldıkları karar konusunda taviz vermeyeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Nazif Yılmaz ve Kemal Şamlıoğlu ile genel müdürler de katıldı.