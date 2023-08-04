Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, YKS Başarılı Öğrencilerle Buluştu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek başarılarını tebrik etti ve geleceğe umutla baktıklarını belirtti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Yıldırım, daha sonra öğrencilere ve ailelerine valiliği gezdirerek tarihi binadaki resimler, fotoğraflar ve sancaklar hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yıldırım, öğrencileri Tekirdağ'ın gururu olduklarını için tebrik etti.

Başarılı gençleri gördükleri için yarınlara daha umutlu baktıklarını belirten Yıldırım, "Yarınlar daha iyi olacak. Sizler bizlerin yerlerini alacaksınız ama bizden daha iyi işler yapacaksınız. Eğer bugünün öğretmenlerinde, idarecilerinde, mühendislerinde ne görüyorsanız siz daha yüksek merdivenlere çıkacaksınız. Sizlere olan umudumuz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Yıldırım, öğrencilere ve ailelerine valiliği gezdirerek tarihi binadaki resimler, fotoğraflar ve sancaklar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürleri ve öğretmenlerde eşlik etti.