Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS Sonuçlarına Göre Gençlere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Dicle Akademi Lise ile Dicle ilçesinde yaşayan gençlere doğru tercih için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Uzman psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, YKS'ye giren Dicleli gençlerin tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri adına haftanın 7 günü 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz sağlanıyor. Uzman psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, gençlerin puanları, sıralamaları, hayallerindeki meslek ve okumak istedikleri üniversite tercihleri göz önünde tutularak titizlikle yapılıyor. Doğru tercih için 8 Ağustos'a kadar tüm Dicleli gençlere destek sunulacak.