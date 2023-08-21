Atatürk Üniversitesinde kontenjanlar yüzde 100 doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları açıklandı. Buna göre 12 bin 894 örgün, 47 bin 584 ise açık ve uzaktan öğretim fakültesi olmak üzere toplam 60 bin 478 öğrenci Atatürk Üniversiteli oldu. Atatürk Üniversitesi bu sonuçlara göre kontenjanların tamamını doldurarak yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı.

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Atatürk Üniversitesi bu yıl da geleneği bozmayarak öğrencilerin ilk tercihi olurken, tüm bölümlerinin tercih edilmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştı.

60 Bin 478 Öğrenci Atatürk Üniversiteli Oldu

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde verdiği kaliteli eğitim tescillenerek tam akredite olan ve ardından 67 yıllık tecrübesi ve ülke yükseköğretime yönelik katkıları ile Araştırma Üniversitesi ünvanı alan Atatürk Üniversitesi, yine öğrencilerin en çok tercih ettiği eğitim kurumu olma geleneğini sürdürüyor.

YKS-2023 sonuçlarına göre lisans bölümlerine 7 bin 620, ön lisans bölümlerine ise 5 bin 274 öğrencinin yerleşmesi neticesinde toplam 12 bin 894 örgün; yine lisans bölümlerine 10 bin 820, ön lisans bölümlerine ise 36 bin 764 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla toplam 47 bin 584 Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi olmak üzere 60 bin 478 öğrenci Atatürk Üniversiteli oldu.

Rektör Çomaklı: "Gençlerimizi ve Onları Yetiştiren Ailelerini Yürekten Kutluyorum"

Atatürk Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Yoğun bir sınav maratonunun ardından üniversite adayı gençler tercihleri yaparak yükseköğretim kurumlarına yerleştiler. Üniversitemiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrencilerin ilk tercihi oldu ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştı" dedi.

Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri ile rekabet edecek düzeye geldiğini ifade eden Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz, nitelikli akademik ve idari kadrosu, geniş fiziki imkanları, sosyal, kültürel ve sportif alt yapısı ile öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. 2023 YKS tercih döneminde Atatürk Üniversitesini tercih eden tüm öğrencilere hoş geldiniz diyorum. Araştırma üniversitemizi tercih ederek büyük ailemizin mensubu olan gençlerimizi ve onları yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. 2023-2024 akademik yılında sizleri aramızda görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üniversitemizi tercih ederek ailemize güç kattınız. Yükseköğrenim hayatınız boyunca tam akredite bir üniversiteden kaliteli ve nitelikli eğitim alacaksınız. Bunun yanında ders dışı pek çok etkinlikle verimli ve eğlenceli bir kampüs yaşamı sizleri bekliyor. Bu duygularla bir kez daha sizleri tebrik ediyor, başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum" diye konuştu.

Kayıt İşlemleri E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

2023-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Yine adaylar kayıtlarla ilgili tüm bilgileri kayit@atauni.edu.tr sayfasından alabilecek. - ERZURUM