Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir'in Yks ve Lgs Kurs Merkezlerinde Başarı Gösteren Öğrencilerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kurs merkezlerinin desteğiyle sınava hazırlanan ve başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip hangi lise ve üniversiteleri kazandıkları hakkında konuşan Başkan Seçer, nitelikli liselere ve üniversiteler yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kurs merkezlerinin desteğiyle sınava hazırlanan ve başarı elde eden öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip hangi lise ve üniversiteleri kazandıkları hakkında konuşan Başkan Seçer, nitelikli liselere ve üniversiteler yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Tüm öğrenciler ile tek tek tanışan Başkan Seçer öğrencilerin kazandıkları okullar ve sınava hazırlık süreçleriyle ilgili de bilgi aldı.Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkürlerini iletirken, kurs merkezlerinden duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. Başkan Seçer de öğrencilere başarılarının devamını diledi.

"BAŞARILARINIZLA BİZİ MUTLU EDİYORSUNUZ"

Gerçekleştirilen buluşmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, kurs merkezi öğretmenleri ve mezun öğrenciler yer aldı.

Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Başkan Seçer, başarılarından dolayı onları kutlayarak, "Başarınızdan dolayı ben size teşekkür ederim, bizi de mutlu ediyorsunuz. Umut ediyorum bundan sonraki eğitim, öğretim hayatınızda daha başarılı günleriniz olur. Hayatta her şey rakamlar değil, yani aldığınız not ya da cebinizdeki maddiyat değil. Farklı başarılar ya da başarılara neden olan farklı kriterler de var; o da insanın sosyal olması, mutlu olması, kendini iyi hissetmesi. Bunlar da çok önemli hasletler. Bunlara da sahip olmanızı arzu ederim ama bu bilinçte olmak ve bu söylediğim vasıfları taşımak için de mutlaka iyi eğitimli bir insan olmak gerekiyor" dedi.

"İNSANIN SOSYALLEŞMESİ VE DAHA MUTLU OLABİLMESİ İÇİN ARKADAŞLARININ OLMASI LAZIM"

Gençlerin bundan sonraki eğitim hayatında oluşturacağı çevrenin gelişimleri için önemli olduğuna değinen Başkan Seçer, "Burada belediyemizin dershanesine gittiniz ve öğretmenlerinizle olan ilişkilerin ne kadar pozitif yansımaları olduğunu bana aktarıyorsunuz. Bize moral oldu, motivasyon oldu, bizi rahatlattı, kendimizi iyi hissettik. Bunlar güzel şeyler. Benim tam da bahsetmek istediğim bu. İnsanın sosyalleşmesi ve daha mutlu olabilmesi için arkadaşlarının olması lazım. Her şeyden öte insanların sevdiğinin olması lazım. Sevdiği insanların; annesi, babası, arkadaşlarının olması çok önemli" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA YARARLI OLACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Başkan Seçer, gençlerin ilerleyen zamanlarda ülkelerine faydalı bireyler olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Ülkemiz adına da makro anlamda da insanlık adına da bundan sonraki hayatınızda yararlı olacağınızı düşünüyorum. Beni şu anda mutlu eden farklı ilçelerden, farklı sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yapıda olmanız, nereden geldiğiniz, hangi sosyal çevreden geldiğiniz ve bugün burada bir arada olmamız. Bu da son derece önemli. Hep diyoruz ya; birlik, beraberlik, kardeşlik, biriz, beraberiz, güçlü olmamız lazım, kavga etmememiz lazım. Bu retorikte, belagatta da kalmıyor, işte böyle vücut buluyor. Bakın biri Çilek mahallesinden gelmiş, biri Tarsus'tan, biri Gülnar'dan, biri Anamur'dan. Kimse kimsenin etnik kökeni, inancı, yaşam biçimiyle ilgilenmesin. Biz; 'Vicdanı hür, irfanı hür bireyleriz' diyoruz. Tam da böyle bir şey. Kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum."

Yerel yönetimler olarak eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bu biraz da başkanların hayata bakışı ile ilgili. Bir başkan için çok önemli değildir; 'Bu işi Milli Eğitim Bakanlığı yapsın' der ama ben daha farklı bakıyorum. Yerelde, yerel yöneticiler kente daha hakimdir. Cumhurbaşkanından, bakandan, bürokrattan daha hakimdir. Her yeri bilir. Ben Gülnar'ın da, Anamur'un da, Tarsus'un da köylerini biliyorum. Orada kimler yaşar, onların beklentileri, ekonomik durumu, kültürel durumu, yapıları, hayat biçimleri nedir belediye başkanı olarak bunları bilmek durumundayım. Bu da götürdüğüm hizmetlerin doğru hizmetler olmasını; doğru adreslere doğru zamanda doğru hizmetleri vermemi sağlıyor. Bunların olumlu dönüşü daha farklı oluyor" dedi.

"EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE KENTE KATKISI OLACAK"

Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinin sayısının her geçen gün arttığını hatırlatan Başkan Seçer, "Şu ana kadar 20'ye ulaştık. Hem ilçe merkezlerinde, hem merkezde, hem de merkez mahallelerde. O da önemliydi. Burada temel amaç eğitimde fırsat eşitliği. Parası olan gitsin, özel okulda çocuklarını okutsun, özel hoca tutsun ama bunun yanında bu imkanı olmayan insanlara da devletin bu imkanları sağlaması gerekiyor. Biz de devletin bir kurumu olarak; annenizin, babanızın çalışarak ödediği vergilerden size tekrar aktarıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bu kentimiz adına da olumlu. Eğitim seviyemizi yükseldikçe de kente katkımız olacak" diye konuştu.

Toplu fotoğrafın ardından Başkan Seçer velilerle de sohbet etti.