İskilip Kaymakamı YKS'ye hazırlanan öğrencilerle iftar yaptı

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerle iftar yaptı.

Polat, İskilip Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğrencilerle birlikte orucunu açan Polat, sınavda başarı dileklerini iletti.

Öğrencilerin sınava rahat hazırlanabilmesi için İskilip Halk Kütüphanesini iftardan sonra da açık tuttuklarını belirten Polat, öğrencilere bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti.

İftar programına İskilip Halk Kütüphanesi Müdürü Tuba Çinik ile kütüphane personeli de katıldı.