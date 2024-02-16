Belen Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere kaynak kitap desteği sağlıyor

Belen Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere kaynak kitap desteğinde bulundu.

Belen Belediye Başkan İbrahim Gül, yaptığı açıklamada, çocukların daha donanımlı şekilde sınava hazırlanmalarını sağlamayı hedeflediklerini, hedefine ulaşmak isteyen her öğreniciyi destekleyeceğini belirtti.

Başarılı öğrencilere belediye olarak burs imkanı sağlayacaklarını da aktaran Gül, "LGS'den 500 tam puan alan Belenli öğrencilerimizin tamamına 50 bin lira nakdi yardım vereceğiz. Fen lisesini kazanan tüm çocuklarımıza da inşallah öğrenim hayatları boyunca Belen Belediyesi olarak burslarını bizler vereceğiz. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımın da 4 yıllık lisans bölümü kazanmaları halinde eğitim hayatları boyunca burslarını karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını anlatarak, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 800 kaynak kitap 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine dağıtıldı.

Programa, Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve öğrenciler de katıldı.