ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN? YKS (TYT-AYT) sınavları hangi tarihte?

Yks (TYT-AYT) sınavları hangi tarihte olacağı gündeme geliyor. Üniversite sınav başvurusu 2024 ne zaman ve hangi tarihte başladığı merak ediliyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024- Yks Kılavuzu'nda yer almaktadır. Üniversite sınav başvurusu 2024 ne zaman? YKS (TYT-AYT) sınavları hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

ÜNİVERSİTE SINAV BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır. 8 Haziran 2024 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS (TYT-AYT) SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

Adaylar başvurularını, 1 Şubat 2024 tarihinde saat 12.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2024-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sisteminde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.