Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) doluluğun yüzde 99'a ulaştığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, açıklanan sonuçlara göre ön lisans programları için yüzde 100, lisans programları için yüzde 97,74 doluluğa ulaşan üniversitenin 2023-2024 eğitim öğretim dönemine yüzde 99,08 dolulukla başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BŞEÜ'nün tercih edilen bir üniversite olduğunu belirterek, "Üniversitemiz gerek akademik ve idari kadrosunun güçlü ve dinamik olmasıyla gerek eğitim kalitesiyle ve gerekse diğer pek çok bileşenle tercih edilen bir üniversite haline gelmiştir. Öğrencilerimize en iyi eğitimi en güzel şekilde verme gayreti içindeyiz. Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.