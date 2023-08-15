Aydın Büyükşehir Belediyesi YKS'ye Hazırlanan Gençlere Eğitim Desteği Verecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim desteği sağlayacak. Kurslar, hızlandırılmış program ve güz dönemi programı olarak düzenlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak gençlere eğitim desteği verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrencileri ücretsiz olarak YKS'ye hazırlayacak. Önkayıtların devam ettiği kurslarda, 12. sınıf öğrencileri için hızlandırılmış program 21 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Okulların açılmasıyla birlikte de lise öğrenimine devam eden ve mezun gençlerin güz dönemi programı başlayacak.

Alanında uzman bir kadronun görev aldığı, tamamen ücretsiz olan kursların başvurularının Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi'nin karşısındaki Gençlik Kültür Merkezi'ne bir adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle şahsen yapılması gerekecek. Ayrıntılı bilgi, 444 13 40 dahili 2219 numaralı telefondan edinilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geleceğe güvenle bakmaları için gençleri düzenlenecek kurslara davet etti.