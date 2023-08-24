Karabağlar Belediyesi KARBEM öğrencileri YKS'de yüzde 84 başarı elde etti

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüzde 84'lük başarı oranı yakaladı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihinde bulunan 270 KARBEM öğrencisinden 227'si üniversitelere yerleşmeye hak kazanırken; 43 öğrenci de ek tercih döneminde şansını deneyecek. Söz konusu oranla KARBEM öğrencileri yüzde 84'lük bir başarıya imza attı.

Yerleşen öğrencilerden 2'si Tıp, 1'i Eczacılık, 4'ü Hukuk, 27'si Mühendislik ve Mimarlık, 7'si Sağlık, 1'i Veterinerlik, 21'i Fen-Edebiyat, 8'i Eğitim, 27'si İktisadi ve İdari Bilimler, 16'sı Turizm ve İletişim, 9'u İlahiyat, 4'ü PMYO ve MSÜ, 6'sı Konservatuvar ve BESYO, 94'ü de Meslek Yüksekokulları bölümlerinde okumaya hak kazandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, azim ve kararlılıkla sınava hazırlanan tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. KARBEM öğrencilerinin önce ailelerinin sonra da Karabağlar Belediyesi'nin gurur olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Onlar her geçen yıl ağırlaşan koşullar altında, zorlu bir hazırlık döneminden sonra bu başarıları elde ediyorlar. Bu nedenle başarıları hepimiz için çok anlamlı. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve ailelerini en içten şekilde kutluyor, üniversite yaşamlarında da aynı başarıları elde edeceklerine inanıyorum. Yolları açık olsun" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin bundan sonraki süreçte de tüm gücüyle eğitimi desteklemeye devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu iş sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nındır' demeden, tüm gücümüzle eğitimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Okullarımızın bakım onarımından kırtasiye desteklerimize, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuzdan 1500 öğrencimizin yararlandığı KARBEM'e kadar çok boyutlu katkımız devam edecek. Çünkü bu çocuklar hepimizin geleceği."