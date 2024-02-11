YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru ne zaman bitiyor? sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS), 2024 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2024? YKS başvuruları son tarih ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

YKS oturumları, TYT-AYT- YDT sınavlarından oluşuyor. Başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Buna göre YKS başvuruları bugün itibariyle başladı. YKS başvuru işlemleri 26 Şubat tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. 2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacaktır. YKS başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bugünden itibaren YKS başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmamıştır. Ancak geçen yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi. Geçtiğimiz sene YKS geç başvuru ücreti normal ücretin %50 artırımlı olarak ödenmiştir.