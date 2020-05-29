Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.
29.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:57
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Program Fetih Suresi'nin okunmasıyla başladı. Fetih Suresi'nin ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA