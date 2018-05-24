Atatürk Olimpiyat Stadı, Bugün Şampiyonlar Ligi Finali İçin Yarışacak
2020 Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirecek stat için oylama bugün yapılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, adaylar arasında yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Kiev'de bugün UEFA yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının gündem başlıkları içinde 2020 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerin açıklanması bulunuyor. Ayrıca finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ile EURO 2020 maç takvimi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI, EFSANE MAÇA SAHNE OLMUŞTU
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday bulunuyor. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı. 76 bin kişilik stat daha önce bir numaralı kupada, 2005 finaline ev sahipliği yapmış, 3-0 geriden gelerek maçı penaltılara götüren Liverpool'un zaferi unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı.
DİĞER ADAY LUZ STADI
Final için bir diğer aday olan Lizbon'daki Luz Stadyumu'nda da 2014'ün kupaya uzanan ekibi belli olmuş, o maç da, Real Madrid'in Atletico karşısındaki geri dönüşüne sahne olarak hafızalara kazınmıştı.
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Son olaylardan sonra bu ülkeye ne 2024 Avrupa şampiyonasını nede herhangi bir stada şampiyon kulüpler finalini verirlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bilginiz olmadan fikriniz var hepinizin. 2024 avrupa sampiyonasini almak icin o statta komple yenileme projesi yapilacak zaten. Bi google girinde az arastirin. Bol keseden sallamayin.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Liverpool Kupayi Alir Yine YnnnnwaaaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hayale gerek yok. o stada mac vermezlerCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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tt arena var vodafone arena var olimpiyat stadını neden oylamaya sokuyorsunuz ki?Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır