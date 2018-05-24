Atatürk Olimpiyat Stadı, Bugün Şampiyonlar Ligi Finali İçin Yarışacak

Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Kiev'de bugün UEFA yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının gündem başlıkları içinde 2020 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final maçlarına ev sahipliği yapacak şehirlerin açıklanması bulunuyor. Ayrıca finansal fair play kurallarının yeni versiyonu ile EURO 2020 maç takvimi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI, EFSANE MAÇA SAHNE OLMUŞTU

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunda oynanacak final maçı için iki aday bulunuyor. Bunlardan biri İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı. 76 bin kişilik stat daha önce bir numaralı kupada, 2005 finaline ev sahipliği yapmış, 3-0 geriden gelerek maçı penaltılara götüren Liverpool'un zaferi unutulmazlar arasına adını yazdırmıştı.

DİĞER ADAY LUZ STADI

Final için bir diğer aday olan Lizbon'daki Luz Stadyumu'nda da 2014'ün kupaya uzanan ekibi belli olmuş, o maç da, Real Madrid'in Atletico karşısındaki geri dönüşüne sahne olarak hafızalara kazınmıştı.