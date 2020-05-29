Ankara'da sağanak etkili oldu
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Ankara'da sağanak etkili oldu

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Ankara'da sağanak etkili oldu
29.05.2020 08:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:43

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın da istinat duvarı çöktü.

Başkent'te gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç trafiği de olumsuz etkilendi. ?Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi Sarayköy Sokak'taki Onikiler Apartmanı'nın istinat duvarı da yoğun yağış sonrası çöktü. Yağmur suları bahçeye dolarken, apartmanın bodrum katını da su bastı.

Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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