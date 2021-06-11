Almanya, Türkiye dahil riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, haftalık 100 bin kişide tespit edilen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, haftalık 100 bin kişide tespit edilen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları ile normal hayata dönüşe bir adım daha yaklaşılıyor. Almanya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu riskli bölgelere yönelik yaptığı seyahat uyarısını kaldırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Birçok yerde enfeksiyon sayısı düşüyor ve giderek daha fazla vatandaş aşılanıyor. Uzun aylar süren karantinadan sonra daha fazla normalleşme bekleyebiliriz, bu aynı zamanda seyahat için de geçerli" ifadelerini kullandı. Bakan Maas, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu.

Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeyi riskli bölgeler listesine eklemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı