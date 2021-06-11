Almanya, Türkiye dahil riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya, Türkiye dahil riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye dahil riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, haftalık 100 bin kişide tespit edilen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, haftalık 100 bin kişide tespit edilen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını açıkladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları ile normal hayata dönüşe bir adım daha yaklaşılıyor. Almanya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu riskli bölgelere yönelik yaptığı seyahat uyarısını kaldırıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Birçok yerde enfeksiyon sayısı düşüyor ve giderek daha fazla vatandaş aşılanıyor. Uzun aylar süren karantinadan sonra daha fazla normalleşme bekleyebiliriz, bu aynı zamanda seyahat için de geçerli" ifadelerini kullandı. Bakan Maas, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200'ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren seyahat uyarısının kaldırılacağını duyurdu.

Almanya, Türkiye dahil birçok ülkeyi riskli bölgeler listesine eklemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Soylu: 'Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım'
Bakan Soylu: "Çocuklarımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Veysel Eroğlu Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Cem Yılmaz Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya, Türkiye dahil riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:31:03. #1.14#

title