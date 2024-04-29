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Çorum'da karavan devrildi, 2 Alman yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, Almanya plakalı bir karavan karşı şeride geçerek devrildi. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, çiftin köpeği de tedavi edildi. Yol, karavanın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen karavandaki iki Alman vatandaşı yaralandı.

Stefan Simon (49) idaresindeki KO VN 167 Almanya plakalı karavan, Çorum-Alaca kara yolu Alacahöyük Kavşağı yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve eşi Raiola Simon, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan çiftin köpeği Frida da ilçedeki bir veterinerde tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yol, karavanın çekici ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Alman çiftin Kapadokya'dan Gürcistan'a seyahat ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Almanya Alaca Çorum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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