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UEFA'dan EURO 2024 kararı! Oyuncu sayısında değişikliğe gidildi

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UEFA, Almanya'daki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi takımların kadrolarında yer alacak oyuncu sayısında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, takımların kadrolarında 23 yerine 26 oyuncu bulunabilecek.

UEFA, büyük heyecana sahne olacak ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi radikal bir karar aldı.

14 HAZİRAN-14 TEMMUZ ARASINDA OYANANACAK

Turnuvaya katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan turnuvada A Milli Futbol Takımımız da yer alacak.

OYUNCU SAYISINDA DEĞİŞİKLİK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO2024'te takımların kadrolarında 23 değil, 26 oyuncu yer alabilecek. Yapılan açıklamada, turnuvaya katılacak takımların 7 Haziran'a kadar kadrolarını bildirmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Almanya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Gjerj Kastoroiti:

Zırt pırt kural degistiyorlar eskiden ne güzeldi

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