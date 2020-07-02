AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İstanbul Barosu üyesi olarak, bu kanun teklifi nihayete ererse alacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan istifa ederek ilk kurulacak Baro'ya üye olacağım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İstanbul Barosu üyesi olarak, bu kanun teklifi nihayete ererse alacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan istifa ederek ilk kurulacak Baro'ya üye olacağım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AK Parti milletvekilleriyle birlikte açıklama yaptı. Turan, Avukatlık kanunu ile ilgili kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek, kanun teklifinin hazırlarken farklı kesimlerden hukukçu vekillerle, komisyon üyeleriyle, tüm baroları temsilen Barolar Birliği organizasyonuyla tüm baroları temsilen 30 baro başkanı katılımıyla çok uzun toplantılar yaptıklarını ifade etti. Turan, "Avukatların çok farklı konularını masaya yatıran teklifte, çoklu baro öne çıksa da sağduyulu yaklaşıldığında konunun çoklu barodan ibaret olmadığı, adil dengesizlerini kapsadığı, kılık kıyafetle ilgili barolara kısıtlama imkanı vermediği, tüm baroların aidat alırken genç avukatlardan yüzde 50 alması gibi çok önemli içerikler var"

Türkiye'de 80 baro olduğunu ve kanun hazırlanırken herkesi davet ettiklerini belirten Turan, 30 baronun davete geldiğini söyledi. Turan, "Bir saat önce Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu 'Arkadaşlarım Meclis kapısı önünde. lütfen davet eder misin' diye görüşme trafiği oldu. Pandemi zorunlu süreci, yüz yıllık teamüller gereği önceden davetliler belirlenir ama madem baro başkanları bizimle görüşmemize rağmen Meclis kapısına gelmiş, ısrar ediyorlar, görüşelim diyorlar, Komisyon Başkanı'nın oluruyla ilgililerle görüşerek Meclis Başkanı'nın araya girmesiyle kapıları açın yardımcı olun demesiyle içlerinden üç baro başkanının içeri gelmelerini komisyona katkı sağlamalarını kabul ettik. Telefonlarını açmadılar. Feyzioğlu absürt talepte bulunduklarını söylediler. Zeynel Emre de aradı üç kişi temsilen içeride gelsin Baro taleplerini iletsinler, talebini 'hepimiz geliriz' yaklaşımıyla reddettiler. Bir kez daha gördük kim iş yapmak istemiyor gördük. Dertleri üzüm yemek ise, üç arkadaşımız komisyona katkı sağlardı. İstediği kadar süreyi verirdi" dedi.

Turan şöyle konuştu:

"Konuşacak vekiller grup halinde gelsin denildi tüm partiler uydu. Bu uyarıdan sonra her parti yeri imkan verdiği sayıda vekili içeri davet etti, dönüşümlü olarak devam ediyor. Bu iyi niyeti tüm partilerin gösterdiği anlayışı baro başkanlarının istemesini beklerdik. Cumhurbaşkanı'nın davetine gelmeyen, 30 kişi içine girmeyen sadece yürüyüş eylemi toplum değerleriyle kavgayı marifet sayan az sayıda baro başkanı gelsin görüşelim. Hem CHP'li vekil hem Meclis Başkanı hem Barolar Birliği Başkanı gayretlerine rağmen bunu yapmamış olmalarını kamuoyu dikkatine sunuyoruz. Elimizin havada kalması, ne kadar mesleki faaliyetler omuz vermekten uzak olduğunu gördük. İstanbul Barosu üyesi olarak, bu kanun teklifi nihayete ererse alacağım ilk iş mensubu olduğum İstanbul Barosu'ndan istifa ederek ilk kurulacak baroya üye olacağım." - ANKARA

Kaynak: İHA