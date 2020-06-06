Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü
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Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü
06.06.2020 04:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:31

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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