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Adana'da tır ile motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki havalimanı kavşağı yakınında, Musa Kayabaşı yönetimindeki 01 APG 479 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 TZ 8478 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kayabaşı, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Kayabaşı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kayabaşı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Trafik Kazaları Güncel Haberler

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