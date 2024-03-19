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Adana'da 80 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 329 Kişi Yakalandı

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Adana Seyhan polisi yaptığı çalışmalarda 80 ruhsatsız tabanca ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı. Ayrıca, çok sayıda uyuşturucu madde ve çalıntı araç da ele geçirildi.

Adana'da Seyhan polisi yaptığı çalışmalarda 80 ruhsatsız tabanca ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri 10-16 Mart tarihlerin arasında çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu tarihler arasında ekipler 60 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 229 şarjör, 673 mermi ve çok miktarda tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

Ekipler yaptığı asayiş uygulamalarında 626,68 gram narkotik madde, 629 uyuşturucu hapta ele geçirirken 7 çalıntı aracı yakalayıp sahibine teslim etti.

Yapılan GBT sorgularında ise yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satma gibi suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.

Ruhsatsız silah yakalatan 7 kişi ve diğer suçlardan yakalanan 31 kişi tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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