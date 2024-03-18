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Adana'da bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apart otelde meydana gelen olayda, Selahattin Ayan isimli bir kişi tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Cinayet zanlıları ise kaçtı.

Adana'da bir kişi, kaldığı evde tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, 16 Mart günü saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Ayan (34) kaldığı evde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler kaçarken, göğsünden vurulan Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Ayan'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan cinayet zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Olay Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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