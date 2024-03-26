Adana'da 66 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Seyhan polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 1'i uzun namlulu 66 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 17-23 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 34 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 65 şarjör, 2 bin 735 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi. Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişide tutuklandı.

Asayiş uygulamaları sırasında yapılan aramalarda 199,77 gram narkotik madde, 124 uyuşturucu hap, bin 119 paket kaçak sigara, 82,5 litre kaçak alkolde ele geçirildi.

Hırsızlık, yaralama, uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 318 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 29'u tutuklandı. - ADANA