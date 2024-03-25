Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 6 Kişi Yakalandı, 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Seyhan polisi silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 6 kişiyi yakalarken 13 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 3 farklı eve eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 16 adet tabanca şarjörü ve bin 334 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D. ve İbrahim Ö. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol aldı. - ADANA