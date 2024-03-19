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Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 80 Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu haplar ve silah parçaları da bulundu. 37 şüpheli tutuklandı ve 329 aranan kişi yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin 10-16 Mart tarihlerindeki operasyon ve denetimlerinde ruhsatsız 80 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mart'ta ilçe genelinde düzenlediği operasyon ve yaptığı denetimlerde çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları belirlenen 60 tabanca, 15 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 208 silah parçası ile 629 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 329 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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