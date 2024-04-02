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Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'da kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma, ardından da sürüklenerek yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Poyraz idaresindeki 01 AON 712 plakalı CF Moto marka motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarptı. Ardından Poyraz ve yolcu konumundaki Ali Algül motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Poyraz ve Ali Algül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra ölen iki kişinin de cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana Adana Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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