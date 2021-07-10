9 Temmuz 2021 Haberleri
9 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Cahit Çetin'in cinayetine ilişkin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
- Galatasaray'a yeni Hagi! Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu Nicolae Stanciu'yu transfer etmek için harekete geçti
- İş insanı Ömer Aldırmaz esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu! Ailesi kaçırıldığından endişe ediyor
- Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı
- Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı
- Watford, Aaron Boupendza transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
- Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
- Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
- U19 Gelişim Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
- Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin
- Pep Guardiola bizzat görüştüğü Griezmann'ı Manchester City'e çağırdı
- Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti
- Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu
- Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Soylu uzun süre sonra ilk kez aynı karede
- Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
- Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası
- Kansere yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan öncesi-sonrası paylaşımı: Tedavimiz harika gidiyor
- Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu
- Victoria's Secret'ın eski modeli Bridget Malcolm'dan şok eden tecavüz itirafı
- Müebbet hapis cezası alan kuzen katiline haksız tahrik indirimli tahliye
- Galatasaray uzun süredir beklediği teklifi sonunda aldı! WBA, Diagne için 5 milyon euro ödemeye hazır
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi
- Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti
- Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş
- Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
- İYİ Parti'den CHP'nin 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor
- Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
- 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu
- Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
- A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 'Bir daha asla' dedi
- ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?
- Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
- Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet
- 3. doz aşıya ABD ve Avrupa'dan itiraz: Bu aşamada gerek yok
- 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim
- Aralarında kimler var kimler! Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı