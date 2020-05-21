65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı
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65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı.

65 yaş üstü vatandaşlara bayram tıraşı
21.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:23

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşların bayram tıraşlarını yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede sosyal güvencesi ve kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulundurarak yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram tıraşı ihtiyacını da düşünerek örnek bir uygulamaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi, ekiplerini evlere göndererek 65 yaş üstü ve bakım hizmeti alan vatandaşları maske ve eldiven takarak hijyen kurallarına uygun biçimde bayram tıraşlarını yaptı.

Uygulama kapsamında evlerinde tıraş olan vatandaşlar, "Böyle bir uygulama bizleri çok memnun etti. Yasa kapsamında sokağa çıkmamız yasak. Yaklaşan bayram öncesi nasıl tıraş olacağımızı düşünüyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dediler.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada "Berber ve kuaförlerin açılması ile birlikte evde bakım hizmetlerinde yararlandığımız ve sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımızı en hijyenik koşullarda mevzuatın gerektirdiği şekilde Bayram tıraşlarını yapıyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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