Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Beyzbol Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ölüdeniz Futbol Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 19 ilden 34 takımda 612 sporcu mücadele etti.

Yıldızlar kategorisinde Çankırı Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu birinci, Balıkesir İlyaslar Şehit Niyazi Elçin Ortaokulu ikinci, Ordu Korgan Ortaokulu üçüncü oldu.

Küçükler kategorisinde ise birinciliği Gaziantep Kocatepe Ortaokulu, ikinciliği Sinop Kenan Döngel Ortaokulu, üçüncülüğü Anada ÇEAŞ Sofular Ortaokulu kazandı.

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, sorunsuz tamamlanan şampiyonada öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiğini söyledi.

Sporun her yaşta insanın hayatında olması gerektiğini belirten Yiğit, "İlçemizde düzenlenen şampiyonada da öğrencilerimizin başarıyla mücadelelerine şahitlik ettik. Küçük yaşlarda spora başlayan öğrencilerimiz ilerleyen yıllarda alanlarında ülkemizi gururlandırıyor." dedi.