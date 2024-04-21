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Fethiye Açıklarında Yaralanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın yaralanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye Muğla Denizcilik Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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