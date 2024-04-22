Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Otomobil Uçuruma Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hasan Basri Ergin idaresindeki otomobil uçuruma devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Basri Ergin idaresindeki 48 BAP 81 plakalı otomobil, Akyaka-Akbük kara yolu Kıran Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

Sağlık ekibi, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ergin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Basri İtfaiye trafik Muğla Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu istifa mı etti? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız neden istifa etti, ne oldu? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss kime ait? Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun CEO'su olduğu Patiswiss'in ödediği vergi miktarı ne? Patiswiss sahibi kim? Patiswiss çikolata olayı nedir? Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi? SURVİVOR 2024 BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI OYUNU kim kazandı? Survivor şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Patiswiss ürünleri toplatılıyor mu? Market raflarından kaldırılıyor mu? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kimdir? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş öldürüldü mü? Yağmur Taktaş kimdir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title