Muğla'da Otomobil Uçuruma Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hasan Basri Ergin idaresindeki otomobil uçuruma devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Basri Ergin idaresindeki 48 BAP 81 plakalı otomobil, Akyaka-Akbük kara yolu Kıran Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.
Sağlık ekibi, Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ergin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.