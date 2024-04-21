Fethiye'de Gezi Teknesinde Yaralanan Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliye işlemini gerçekleştirerek yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.