Fethiye'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Cennet Koyu civarında boğulma tehlikesi geçiren ve bölgedeki vatandaşlar tarafından karadan ulaşımı olmayan bir mevkiye çıkartılan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

112Acil Çağrı Merkezine yapılan arama sonrası vatandaşlar tarafından taşınarak kıyıya taşınan şahıs, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bulunduğu mevkiden alınarak Fethiye sahilinde bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık olarak teslim edildi. - MUĞLA