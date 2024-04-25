Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası Başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Türkiye Softbol Şampiyonası'na 16 il ve 33 takımdan 500 sporcu katıldı. Şampiyona, açılış seremonisi ve tören geçidiyle başladı.
Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Okul Sporları Türkiye Softbol Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından Ölüdeniz Futbol Sahası'nda düzenlenen şampiyonaya, 16 il ve 33 takımdan 500 sporcu katıldı.
Şampiyona, açılış seremonisi ve tören geçidiyle başladı.
Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, 5 gün sürecek mücadelelerin ardından şampiyonun belirleneceğini söyledi.